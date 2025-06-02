الصين ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية

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رفضت ، اليوم الاثنين، مزاعم بأنها انتهكت اتفاقًا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.واتفقت وواشنطن الشهر الماضي، على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين، وذلك لمدة 90 يومًا، عقب محادثات بين كبار المسؤولين في .لكن الأميركي، ، قال في برنامج " صنداي" إن بكين "تُبطئ تنفيذ الاتفاق"، وفق وكالة "فرانس برس".