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إقتصاد

الصين ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:13
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رفضت الصين، اليوم الاثنين، مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقًا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
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واتفقت بكين وواشنطن الشهر الماضي، على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين، وذلك لمدة 90 يومًا، عقب محادثات بين كبار المسؤولين في جنيف.

لكن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قال في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن بكين "تُبطئ تنفيذ الاتفاق"، وفق وكالة "فرانس برس".
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