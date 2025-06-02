الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية

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انخفض الدولار، اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت السوق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.بدأ الدولار الأميركي الأسبوع على تراجع بعد أن قال يوم الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الرابع من حزيران.ويشهد الدولار تراجعًا كبيرًا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في .