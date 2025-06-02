الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

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ارتفعت أسعار ، اليوم الاثنين، مع تهديد الرئيس الأميركي بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أسهم تراجع الدولار في دعم المعدن النفيس المقوَّم بالعملة الأميركية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3309.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 3333.30 دولار.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة " ".