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إقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:17
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أسهم تراجع الدولار في دعم المعدن النفيس المقوَّم بالعملة الأميركية.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3309.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 3333.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة "رويترز".
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