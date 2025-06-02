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إقتصاد
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة
Lebanon 24
02-06-2025
|
02:17
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ارتفعت أسعار
الذهب
، اليوم الاثنين، مع تهديد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أسهم تراجع الدولار في دعم المعدن النفيس المقوَّم بالعملة الأميركية.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3309.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 3333.30 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب
أقل تكلفة
لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة "
رويترز
".
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