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إقتصاد

أزمات الاقتصاد تجبر الألمان على تغيير خطط السفر

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:54
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في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، يخطط حوالي ثلث الألمان لتقليص سفرهم أو القيام برحلات أقصر هذا العام، وفقًا لاستطلاع أجراه الاتحاد الألماني للسياحة، الذي يبدأ قمته السنوية للقطاع في برلين اليوم الاثنين.
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وأفاد حوالي 20% من الألمان في الاستطلاع بأنهم ينوون تقليل عدد مرات سفرهم خلال العام الحالي، بينما يخطط 11% آخرون لقضاء عطلات أقصر.

وقال 10% فقط من الألمان إنهم يخططون للسفر عدد مرات أكثر هذا العام وإنفاق المزيد على العطلات، بينما أفاد 44% بأنهم لا ينوون إجراء تغيير في عادات سفرهم مقارنة بالعام الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
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