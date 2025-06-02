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إقتصاد
سوريا... تدشين بنك لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً
Lebanon 24
02-06-2025
|
06:10
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كشف نائب
وزير الاقتصاد
والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك في
سوريا
ماهر الحسن عن أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
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ونقلت
الوكالة العربية السورية للأنباء
"
سانا
"، الاثنين، عن الحسن قوله ، في كلمة خلال افتتاح دورة تدريبية في
دمشق
وريفها، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، ويتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.
وأكد أن إعادة بناء سوريا الجديدة، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وتطوير العمل بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطوير البرامج التي تعمل بها
الإدارة العامة
للتجارة الداخلية، لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.
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