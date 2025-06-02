Advertisement

إقتصاد

سوريا... تدشين بنك لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1369379-638844667242455840.jpeg
Doc-P-1369379-638844667242455840.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا ماهر الحسن عن أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
Advertisement

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الاثنين، عن الحسن قوله ، في كلمة خلال افتتاح دورة تدريبية في دمشق وريفها، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، ويتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.

وأكد أن إعادة بناء سوريا الجديدة، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وتطوير العمل بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.
مواضيع ذات صلة
سوريا تستقبل طلبات لتأسيس 500 شركة منذ بداية العام
lebanon 24
02/06/2025 16:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو الشركات إلى تأسيس أعمالها في الولايات المتحدة وسط تصاعد الرسوم الجمركية
lebanon 24
02/06/2025 16:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا بخصوص فشل تدشين مدمرة بحرية
lebanon 24
02/06/2025 16:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنعلن قريباً جداً عن 4 أو 5 اتفاقات تجارية واتفاقنا مع بريطانيا رائع
lebanon 24
02/06/2025 16:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:09 | 2025-06-02
05:48 | 2025-06-02
05:13 | 2025-06-02
03:54 | 2025-06-02
03:40 | 2025-06-02
03:29 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24