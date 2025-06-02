الهند: تسلا غير مهتمة بالتصنيع هنا

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قال وزير الصلب والصناعات الثقيلة اتش دي كوماراسوامي إن شركة ليست مهتمة بتصنيع سياراتها الكهربائية في ولكن تريد بدء وكالات ومنافذ بيع بالتجزئة هنا عوضا عن ذلك.وأضاف في ، الإثنين، أن من غير المرجح أن تشارك تسلا في خطة الحكومة للترويج لتصنيع سيارات الركاب الكهربائية، بحسب وكالة نيوز.وتابع كوماراسوامي أنه تم الخطة في آذار من العام الماضي، وأن الحكومة سوف تبدأ قبول الطلبات بموجب البرنامج قريبا.وتريد الهند تشجيع مصنعي السيارات العالميين الكبار على التصنيع في الهند.