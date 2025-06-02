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إقتصاد

الهند: تسلا غير مهتمة بالتصنيع هنا

Lebanon 24
02-06-2025 | 09:09
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قال وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي اتش دي كوماراسوامي إن شركة تسلا ليست مهتمة بتصنيع سياراتها الكهربائية في الهند ولكن تريد بدء وكالات ومنافذ بيع بالتجزئة هنا عوضا عن ذلك.
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وأضاف في نيودلهي، الإثنين، أن من غير المرجح أن تشارك تسلا في خطة الحكومة الهندية للترويج لتصنيع سيارات الركاب الكهربائية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتابع كوماراسوامي أنه تم الكشف عن الخطة في آذار من العام الماضي، وأن الحكومة سوف تبدأ قبول الطلبات بموجب البرنامج قريبا.

وتريد الهند تشجيع مصنعي السيارات العالميين الكبار على التصنيع في الهند.
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