23
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
عبر "السيل التركي".. إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تقفز 10%
Lebanon 24
02-06-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت إمدادات
الغاز
الطبيعي اليومية من
روسيا
عبر خط أنابيب "
السيل
التركي
" إلى
أوروبا
الشهر الماضي بنسبة 10.2% على أساس شهري.
Advertisement
وجاء ذلك بناء على حسابات أجرتها وكالة "نوفوستي" لبيانات صدرت من شبكة مشغلي أنظمة نقل الغاز الأوروبية "ENTSOG".
وبلغ متوسط نقل الغاز عبر "السيل التركي" الممتد من روسيا إلى
تركيا
في قاع
البحر الأسود
في الفترة من 1 أيار 2025 إلى 31 من الشهر نفسه 45.9 مليون متر مكعب يوميا ما يزيد بنسبة 10.2% عن شهر نيسان الماضي حيث تم تسجيل 41.7 مليون متر مكعب يوميا حينها .
وبلغت الكميات المسلمة لشهر
مايو
الماضي بأكمله 1.42 مليار متر مكعب، بينما بلغت في شهر نيسان الماضي 1.25 مليار متر مكعب.
و"السيل التركي" هو خط يتكون من أنبوبين لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا يمتد
عبر البحر
الأسود، الأول مخصص لتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين في تركيا، فيما الأنبوب الثاني مخصص لتوريد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا (صربيا ورومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وهنغاريا).
وتبلغ الطاقة الاجمالية لخط أنابيب "السيل التركي" 31.5 مليار متر مكعب سنويا. وبعد توقف نقل
الغاز الروسي
عبر
أوكرانيا
في الأول من كانون الثاني 2025، أصبح هذا المسار الطريق الوحيد لتسليم شركة
غازبروم
منتوجها إلى أوروبا.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: يمكن إيجاد حل للقضية النووية عبر التعاون مع أوروبا وروسيا والصين
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: يمكن إيجاد حل للقضية النووية عبر التعاون مع أوروبا وروسيا والصين
02/06/2025 19:06:18
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم شركة "نايكي" ترتفع سريعاً وتقفز أكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق
Lebanon 24
أسهم شركة "نايكي" ترتفع سريعاً وتقفز أكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق
02/06/2025 19:06:18
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: المفوضية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
Lebanon 24
مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: المفوضية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
02/06/2025 19:06:18
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي سيقترح إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027
02/06/2025 19:06:18
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أغنى 10 مليارديرات بعالم العملات المشفرة
Lebanon 24
قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أغنى 10 مليارديرات بعالم العملات المشفرة
11:00 | 2025-06-02
02/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند: تسلا غير مهتمة بالتصنيع هنا
Lebanon 24
الهند: تسلا غير مهتمة بالتصنيع هنا
09:09 | 2025-06-02
02/06/2025 09:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا... تدشين بنك لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً
Lebanon 24
سوريا... تدشين بنك لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً
06:10 | 2025-06-02
02/06/2025 06:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابات الجنوب تحذر: قرار رفع الجعالة سيشعل الأسعار ويُثقل كاهل العمال
Lebanon 24
نقابات الجنوب تحذر: قرار رفع الجعالة سيشعل الأسعار ويُثقل كاهل العمال
05:48 | 2025-06-02
02/06/2025 05:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لزيادة إنتاج النفط... دولة عربية تحفر 15 بئراً إستكشافية
Lebanon 24
لزيادة إنتاج النفط... دولة عربية تحفر 15 بئراً إستكشافية
05:13 | 2025-06-02
02/06/2025 05:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
23:23 | 2025-06-01
01/06/2025 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
02:08 | 2025-06-02
02/06/2025 02:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2025-06-02
قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أغنى 10 مليارديرات بعالم العملات المشفرة
09:09 | 2025-06-02
الهند: تسلا غير مهتمة بالتصنيع هنا
06:10 | 2025-06-02
سوريا... تدشين بنك لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً
05:48 | 2025-06-02
نقابات الجنوب تحذر: قرار رفع الجعالة سيشعل الأسعار ويُثقل كاهل العمال
05:13 | 2025-06-02
لزيادة إنتاج النفط... دولة عربية تحفر 15 بئراً إستكشافية
03:54 | 2025-06-02
أزمات الاقتصاد تجبر الألمان على تغيير خطط السفر
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 19:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24