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إقتصاد

عبر "السيل التركي".. إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تقفز 10%

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:49
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ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من روسيا عبر خط أنابيب "السيل التركي" إلى أوروبا الشهر الماضي بنسبة 10.2% على أساس شهري.
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وجاء ذلك بناء على حسابات أجرتها وكالة "نوفوستي" لبيانات صدرت من شبكة مشغلي أنظمة نقل الغاز الأوروبية "ENTSOG".

وبلغ متوسط نقل الغاز عبر "السيل التركي" الممتد من روسيا إلى تركيا في قاع البحر الأسود في الفترة من 1 أيار 2025 إلى 31 من الشهر نفسه 45.9 مليون متر مكعب يوميا ما يزيد بنسبة 10.2% عن شهر نيسان الماضي حيث تم تسجيل 41.7 مليون متر مكعب يوميا حينها .

وبلغت الكميات المسلمة لشهر مايو الماضي بأكمله 1.42 مليار متر مكعب، بينما بلغت في شهر نيسان الماضي 1.25 مليار متر مكعب.

و"السيل التركي" هو خط يتكون من أنبوبين لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا يمتد عبر البحر الأسود، الأول مخصص لتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين في تركيا، فيما الأنبوب الثاني مخصص لتوريد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا (صربيا ورومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وهنغاريا).

وتبلغ الطاقة الاجمالية لخط أنابيب "السيل التركي" 31.5 مليار متر مكعب سنويا. وبعد توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في الأول من كانون الثاني 2025، أصبح هذا المسار الطريق الوحيد لتسليم شركة غازبروم منتوجها إلى أوروبا.
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