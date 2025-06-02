Advertisement

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ قرار مفاجئ ضد الصين!

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1369524-638844881572179733.png
Doc-P-1369524-638844881572179733.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المقرر أن يقيد الاتحاد الأوروبي حصول مصنعي المعدات الطبية الصينية على عقود المشتريات العامة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر.
Advertisement

وقال المصدر لوكالة بلومبرغ إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تصوت على الإجراء المقترح اليوم الاثنين.

ومن شأن الخطوة في حال دعمتها الدول الأعضاء، أن تصبح أول إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي بناء على آلية المشتريات الدولية، وهو قانون صدر عام 2022 يرجى منه تعزيز التبادلية في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة.

ومن شأن فرض القيود أن يفتح جبهة جديدة مع الصين فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لإضفاء التوازن على علاقته مع بكين.

ولم يرد ناطق باسم المفوضية الأوروبي، الذراع التنفيذية للتكتل، على الفور على طلب بالتعليق.

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في شراء الصين للمعدات الطبية في نيسان الماضي، ووجد في كانون الأول أن بكين تعامل الشركات الأجنبية بشكل تمييزي.
ولم تتوصل المشاورات لحلول بديلة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز في وقت سابق.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات دبلوماسية وفرض عقوبات على إسرائيل لتوقف حرب غزة
lebanon 24
03/06/2025 00:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا
lebanon 24
03/06/2025 00:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا
lebanon 24
03/06/2025 00:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: لم يتخذ بعد قرار من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق العلاقات مع إسرائيل
lebanon 24
03/06/2025 00:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:18 | 2025-06-02
16:12 | 2025-06-02
15:52 | 2025-06-02
15:30 | 2025-06-02
14:38 | 2025-06-02
14:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24