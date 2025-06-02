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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ قرار مفاجئ ضد الصين!
Lebanon 24
02-06-2025
|
12:04
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من المقرر أن يقيد
الاتحاد الأوروبي
حصول مصنعي المعدات الطبية
الصينية على
عقود المشتريات العامة، بحسب ما نقلت وكالة
بلومبرغ
نيوز عن مصادر.
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وقال المصدر لوكالة بلومبرغ إن
دول الاتحاد الأوروبي
سوف تصوت على الإجراء المقترح اليوم الاثنين.
ومن شأن الخطوة في حال دعمتها
الدول الأعضاء
، أن تصبح أول إجراء يتخذه الاتحاد
الأوروبي
بناء على آلية المشتريات الدولية، وهو قانون صدر عام 2022 يرجى منه تعزيز التبادلية في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة.
ومن شأن فرض القيود أن يفتح
جبهة جديدة
مع
الصين
فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لإضفاء التوازن على علاقته مع
بكين
.
ولم يرد ناطق باسم المفوضية الأوروبي، الذراع التنفيذية للتكتل، على الفور على طلب بالتعليق.
وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في شراء الصين للمعدات الطبية في نيسان الماضي، ووجد في كانون الأول أن بكين تعامل الشركات الأجنبية بشكل تمييزي.
ولم تتوصل المشاورات لحلول بديلة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز في وقت سابق.
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