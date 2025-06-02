الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ قرار مفاجئ ضد الصين!

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وقال المصدر لوكالة بلومبرغ إن سوف تصوت على الإجراء المقترح اليوم الاثنين.ومن شأن الخطوة في حال دعمتها ، أن تصبح أول إجراء يتخذه الاتحاد بناء على آلية المشتريات الدولية، وهو قانون صدر عام 2022 يرجى منه تعزيز التبادلية في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة.ومن شأن فرض القيود أن يفتح مع فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لإضفاء التوازن على علاقته مع .ولم يرد ناطق باسم المفوضية الأوروبي، الذراع التنفيذية للتكتل، على الفور على طلب بالتعليق.وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في شراء الصين للمعدات الطبية في نيسان الماضي، ووجد في كانون الأول أن بكين تعامل الشركات الأجنبية بشكل تمييزي.