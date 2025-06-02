دمشق تعيد فتح سوق الأوراق المالية بعد توقف 6 أشهر

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انطلقت الاثنين، فعاليات حفل إعادة التداول في سوق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.وقال السوري، يسر برنية: إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، موضحاً أن "سوق دمشق للأوراق المالية ستكون ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية"، بحسب .وأضاف الوزير برنية: إن "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة".قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور باسل : إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في الجديدة.وأضاف المدير التنفيذي أسعد: رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة.بدوره قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية : إن إعادة التداول إلى سوق دمشق للأوراق المالية تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية .وأوضح رئيس المجلس الدكتور القاسم بقوله: بعد رفع والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو .