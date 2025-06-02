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إقتصاد

مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:08
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر، لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدّت من انخفاض الذهب.
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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3369.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولاراً.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7% في الجلسة السابقة، مسجلاً أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع.
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