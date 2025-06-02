مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع

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انخفضت أسعار اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر، لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدّت من انخفاض الذهب.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3369.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولاراً.وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7% في الجلسة السابقة، مسجلاً أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع.