25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر تدرس تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات
Lebanon 24
03-06-2025
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس
وزارة البترول المصرية
، تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات، وفق مصادر حكومية مسؤولة.
Advertisement
وكشفت المصادر لـ"العربية Business"، أن الوزارة تتجه لتخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات بداية من يوليو المقبل؛ لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات
الغاز
للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
وبحسب المصادر، هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار للشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بعد بشكل نهائي "
الشركة القابضة
للغازات الطبيعية "إيجاس" تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار وغالبية شركات القطاع تُصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية لذا تم طرح الاقتراح".
مواضيع ذات صلة
وزير المالية السوري: قطر ستقدم 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب
Lebanon 24
وزير المالية السوري: قطر ستقدم 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب
03/06/2025 13:33:04
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
3 مليار مستخدم شهرياً لتطبيق "واتساب"
Lebanon 24
3 مليار مستخدم شهرياً لتطبيق "واتساب"
03/06/2025 13:33:04
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: مصر تتفاوض مع شركات بينها "أرامكو السعودية" و"ترافيجورا" و"فيتول" لإمدادها بالغاز المسال حتى 2028
Lebanon 24
بلومبرغ: مصر تتفاوض مع شركات بينها "أرامكو السعودية" و"ترافيجورا" و"فيتول" لإمدادها بالغاز المسال حتى 2028
03/06/2025 13:33:04
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: بدأنا بالفعل زيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: بدأنا بالفعل زيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال
03/06/2025 13:33:04
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا
Lebanon 24
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا
06:22 | 2025-06-03
03/06/2025 06:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
06:05 | 2025-06-03
03/06/2025 06:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول جديد لأسعار المحروقات
Lebanon 24
جدول جديد لأسعار المحروقات
04:22 | 2025-06-03
03/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمر عن أي نتائج ملموسة
Lebanon 24
الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمر عن أي نتائج ملموسة
04:13 | 2025-06-03
03/06/2025 04:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة لوزارة المالية عن Metac : شريك أساسي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الاوسط
Lebanon 24
لمحة لوزارة المالية عن Metac : شريك أساسي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الاوسط
03:59 | 2025-06-03
03/06/2025 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
11:52 | 2025-06-02
02/06/2025 11:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
Lebanon 24
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
09:00 | 2025-06-02
02/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
13:05 | 2025-06-02
02/06/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:22 | 2025-06-03
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا
06:05 | 2025-06-03
بعد ارتفاع أسعار المحروقات... بحصلي يطمئِن
04:22 | 2025-06-03
جدول جديد لأسعار المحروقات
04:13 | 2025-06-03
الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمر عن أي نتائج ملموسة
03:59 | 2025-06-03
لمحة لوزارة المالية عن Metac : شريك أساسي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الاوسط
03:18 | 2025-06-03
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقييد وصول الشركات الصينية إلى سوق المنتجات الطبية
فيديو
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 13:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24