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إقتصاد

مصر تدرس تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات

Lebanon 24
03-06-2025 | 01:12
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تدرس وزارة البترول المصرية، تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لمدة 4 أشهر، على أن تتحمل المصانع تكلفة تدبير تلك الشحنات، وفق مصادر حكومية مسؤولة.
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وكشفت المصادر لـ"العربية Business"، أن الوزارة تتجه لتخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات بداية من يوليو المقبل؛ لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.

وبحسب المصادر، هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار للشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بعد بشكل نهائي "الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار وغالبية شركات القطاع تُصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية لذا تم طرح الاقتراح".
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