في دولة أوروبية... شركة تأمين تحذّر من موجة إفلاس محتملة!

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وأوضحت الشركة في بيان أن عدد حالات الإفلاس يُتوقع أن يبلغ 24400 حالة خلال عام 2024، على أن يشهد عام 2025 زيادة إضافية بنسبة 3%، ليصل إلى نحو 25050 حالة إفلاس.وأضافت: "الأرقام الإجمالية ليست وحدها ما يثير القلق في الوقت الراهن، بل العدد المرتفع باستمرار في حالات الإفلاس واسعة النطاق، والتي تسبب أضرارا كبيرة بشكل خاص للشركات المتعثرة".كما أشارت إلى أن "عدد حالات الإفلاس ارتفع بالفعل بنسبة الخمس بزيادة 22% في عام 2024 وبشكل عام، تعد ألمانيا ثاني أكثر الأسواق تضررا في بعد ، وهي واحدة من الدول القليلة التي ستظل مضطرة إلى التعامل مع الأرقام المتزايدة في عام 2026".وأوضحت أن " الغربية كانت مجددا في مركز حالات الإعسار الكبرى، بزيادة قدرها 16% لتصل إلى 74 حالة (الربع الأول من عام 2024: 64 حالة). وهذا يُمثل 61% من إجمالي حالات الإعسار الكبرى حول العالم في الربع الأول".وفي تعليقه على البيانات، قال ميلو بوجارتس، الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز تريد" في ألمانيا والنمسا وسويسرا: "سجل العام الماضي رقما قياسيا سلبيا لحالات الإفلاس الكبرى في ألمانيا".وأضاف: "في المجمل، بلغ عدد حالات الإعسار الكبرى 87 حالة في عام 2024، بإيرادات تراكمية بلغت 17.4 مليار . ويمثل هذا زيادة بنسبة 36% في عدد الحالات مقارنة بالعام الذي سبقه (64 حالة في عام 2023) وزيادة بنسبة 55% في إجمالي الإيرادات".وأكد بوجارتس أن "هناك توقعات باستمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس واسعة النطاق وبالتالي خسائر كبيرة في عام 2025 بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة في ألمانيا وفي التجارة العالمية، والعديد من حالات عدم اليقين الناجمة عن الجمركية".