إيلون ماسك: إيرادات "سبيس إكس" ستبلغ 15.5 مليار دولار في 2025

Advertisement

قال الملياردير مالك شركة اليوم الثلاثاء إن الشركة ستحقق إيرادات بقيمة 15.5 مليار دولار تقريبا هذا العام، مما يسلط الضوء على هيمنة شركة صناعة الصواريخ على قطاع الفضاء التجاري.وأضاف في منشور على منصة إكس، أن إيرادات الشركة من قطاع الفضاء التجاري ستتجاوز العام المقبل ميزانية وكالة والفضاء الأميركية (ناسا) بالكامل والبالغة 1.1 مليار دولار.ويرجع نجاح سبيس إكس بشكل كبير إلى خدمة الإنترنت التي تقدمها عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".وأعلن في أوائل تشرين الثاني 2023 أن ستارلينك وصلت إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات. ونشرت سبيس إكس آلاف الأقمار الصناعية تحت مظلة ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت عريض النطاق للعالم.