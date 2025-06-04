أسعار النفط تهبط مع تصاعد مخاوف الرسوم الجمركية

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تراجعت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، متأثرة بقرار زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+"، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل التوتر الناتج عن الرسوم الجمركية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 65.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب الوسيط الأميركي 9 سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 63.32 دولارًا للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو 2%، ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من مخاوف تعطل الإمدادات نتيجة حرائق الغابات في ، وتوقعات برفض اقتراحًا أميركيًا لاتفاق نووي من شأنه تخفيف المفروضة على ، وهي من كبار منتجي النفط، وفقا لـ" ".