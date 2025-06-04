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إقتصاد

أسعار النفط تهبط مع تصاعد مخاوف الرسوم الجمركية

Lebanon 24
04-06-2025 | 00:10
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، متأثرة بقرار زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+"، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل التوتر الناتج عن الرسوم الجمركية.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 65.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 63.32 دولارًا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو 2%، ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من مخاوف تعطل الإمدادات نتيجة حرائق الغابات في كندا، وتوقعات برفض طهران اقتراحًا أميركيًا لاتفاق نووي من شأنه تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وهي من كبار منتجي النفط، وفقا لـ"رويترز".
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