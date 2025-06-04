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إقتصاد

الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:41
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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مدعومةً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية العالمية، فيما قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.
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وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3370.67 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3394.90 دولارًا.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كيلفن وونغ: "من المحتمل أن نشهد عودة المشترين عند مستويات الأسعار المنخفضة. وإذا نظرنا إلى جلسة التداول الآسيوية اليوم، فإن الارتفاع يُعزى أيضًا إلى تراجع قوة الدولار".
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