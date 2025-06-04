الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الأربعاء، مدعومةً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين والصين، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية العالمية، فيما قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3370.67 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3394.90 دولارًا.وقال كبير محللي السوق لمنطقة والمحيط لدى "أواندا" : "من المحتمل أن نشهد عودة المشترين عند مستويات الأسعار المنخفضة. وإذا نظرنا إلى جلسة التداول الآسيوية اليوم، فإن الارتفاع يُعزى أيضًا إلى تراجع قوة الدولار".