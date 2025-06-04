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إقتصاد

نمو ملحوظ... عدد المليونيرات يرتفع في العالم!

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:30
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شهد نادي أصحاب الملايين حول العالم نموًا ملحوظًا بفضل ارتفاع الأسعار في العديد من أسواق الأسهم.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 23.4 مليون شخص امتلكوا أصولًا قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بعام 2023.
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وبحسب شركة "كابجيميني" للاستشارات الاقتصادية، يُعد هذا أعلى مستوى في عدد المليونيرات حول العالم منذ أول تقييم أُجري عام 1997.

كما ارتفع إجمالي قيمة ثروات الأغنياء على مستوى العالم إلى مستوى قياسي، وفقًا لأحدث إصدار من "كابجيميني" لـ "تقرير الثروة العالمية": 90.5 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 4.2% عن عام 2023.
 
وقد استحوذت الولايات المتحدة الأميركية مجددًا على نصيب الأسد من هذه الزيادة.

وحافظت ألمانيا على مركزها الثالث في ترتيب الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين، على الرغم من تقلص عددهم بنحو 40 ألفًا خلال عام واحد.
 
ووفقًا لتحليل كابجيميني، صُنِّف 1.605 مليون شخص في ألمانيا العام الماضي مقارنة بـ 1.646 مليون شخص في عام 2023 ضمن أصحاب الثروات المرتفعة. (العربية)
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