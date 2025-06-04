أسرع وتيرة نمو منذ 5 أشهر... هذا ما سجّله قطاع الخدمات الروسي

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وأكدت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نموًا ملحوظًا في الإنتاج داخل القطاع خلال ايار 2025، مع تسجيل أسرع وتيرة نشاط منذ حزيران الماضي.وأرجعت الشركات المستطلعة آراؤها هذا التحسن إلى زيادة تدفق الطلبات الجديدة وقوة الطلب من العملاء.كما ارتفع المؤشر المركب للإنتاج، الذي يرصد النشاط في كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في ، إلى 51.4 نقطة في أيار 2025 مقابل 49.8 نقطة في الشهر السابق.يشار إلى أن مستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعني ذلك أن المؤشر سجل الشهر الماضي قراءة ضمن هامش النمو.