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إقتصاد
أسهم آسيا تتباين وسط مخاوف تجارية.. وهونغ كونغ وكوريا تتألقان
Lebanon 24
05-06-2025
|
01:18
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تراجعت معظم الأسهم الآسيوية الخميس بسبب القلق من تصعيد تجاري محتمل تحت
إدارة ترامب
، وضعف البيانات الاقتصادية في
اليابان
وأستراليا.
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تأثر السوق الياباني سلبًا بعد صدور بيانات أجور دون التوقعات، فيما ضغط تراجع الصادرات على المؤشر
الأسترالي
. أما في
هونغ كونغ
، فحقق مؤشر
هانغ سنغ
مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا مثل
علي بابا
وميتوان، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية وتفاؤل بأسهم الرقائق.
في
الصين
، بقي الأداء ضعيفًا رغم نمو طفيف بقطاع الخدمات، وسط ترقب لأي خطوات تحفيزية من
بكين
.
من جهته
، واصل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي صعوده، مدعومًا بالتكنولوجيا وتحسن المعنويات عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى جانب تعديل بيانات الناتج المحلي للربع الأول. (investing)
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