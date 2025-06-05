أسهم آسيا تتباين وسط مخاوف تجارية.. وهونغ كونغ وكوريا تتألقان

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تراجعت معظم الأسهم الآسيوية الخميس بسبب القلق من تصعيد تجاري محتمل تحت ، وضعف البيانات الاقتصادية في وأستراليا.تأثر السوق الياباني سلبًا بعد صدور بيانات أجور دون التوقعات، فيما ضغط تراجع الصادرات على المؤشر . أما في ، فحقق مؤشر مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا مثل وميتوان، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية وتفاؤل بأسهم الرقائق.في ، بقي الأداء ضعيفًا رغم نمو طفيف بقطاع الخدمات، وسط ترقب لأي خطوات تحفيزية من .، واصل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي صعوده، مدعومًا بالتكنولوجيا وتحسن المعنويات عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى جانب تعديل بيانات الناتج المحلي للربع الأول. (investing)