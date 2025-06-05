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إقتصاد

أسهم آسيا تتباين وسط مخاوف تجارية.. وهونغ كونغ وكوريا تتألقان

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:18
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تراجعت معظم الأسهم الآسيوية الخميس بسبب القلق من تصعيد تجاري محتمل تحت إدارة ترامب، وضعف البيانات الاقتصادية في اليابان وأستراليا.
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تأثر السوق الياباني سلبًا بعد صدور بيانات أجور دون التوقعات، فيما ضغط تراجع الصادرات على المؤشر الأسترالي. أما في هونغ كونغ، فحقق مؤشر هانغ سنغ مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا مثل علي بابا وميتوان، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية وتفاؤل بأسهم الرقائق.

في الصين، بقي الأداء ضعيفًا رغم نمو طفيف بقطاع الخدمات، وسط ترقب لأي خطوات تحفيزية من بكين.

من جهته، واصل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي صعوده، مدعومًا بالتكنولوجيا وتحسن المعنويات عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى جانب تعديل بيانات الناتج المحلي للربع الأول. (investing)
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