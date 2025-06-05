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إقتصاد
أسعار الذهب تتراجع قبل صدور بيانات اقتصادية
Lebanon 24
05-06-2025
|
03:27
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تراجعت أسعار
الذهب
اليوم الخميس الخامس من يونيو حزيران، بعد تسجيل مكاسب في الجلسة الماضية بدعم من بيانات اقتصادية أميركية جاءت أضعف من المتوقع، وحفزت الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين يقيم المتعاملون استمرار حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية عالمياً.
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وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 3387.5 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3% عند 3364.79 دولار للأونصة. (cnbc)
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