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إقتصاد

تعرفات ترامب تضرب Temu وShein: انهيار في عدد المستخدمين والإنفاق الإعلاني

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:38
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بدأت آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية في الظهور بوضوح، حيث سجّلت منصّتا التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة Temu وShein تراجعًا حادًا في عدد المستخدمين والإنفاق داخل السوق الأميركية.
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وبحسب بيانات حديثة من شركة الأبحاث Sensor Tower نقلتها شبكة CNBC، انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً لمنصة Temu بنسبة 52% في أيار مقارنة بشهر آذار، أي قبل إعلان الرسوم. كما سجّلت Shein تراجعًا بنسبة 25% للفترة نفسها.

أما على صعيد المستخدمين النشطين شهريًا، فقد شهدت Temu انخفاضًا بنسبة 30%، مقابل 12% لـ Shein، وهو ما يشير إلى تراجع واضح في الجاذبية الاستهلاكية لكلا المنصتين.

هذا الانخفاض رافقه تراجع في تصنيف التطبيقين على متجر "آبل"؛ إذ هبط Temu إلى المرتبة 132 في أيار، مقارنة بتواجده ضمن أفضل 3 تطبيقات في العام السابق. أما Shein، فقد تراجع إلى المرتبة 60 بعد أن كان ضمن الـ10 الأوائل.

كما سجّلت المنصتان انهيارًا لافتًا في الإنفاق الإعلاني داخل السوق الأميركية:

Temu: تراجع بنسبة 95% على أساس سنوي

Shein: انخفاض بنسبة 70%

ووفقًا لـسيما شاه، نائبة رئيس قسم الأبحاث والرؤى في Sensor Tower، بدأ هذا التراجع في نيسان، مع انخفاض إنفاق Temu الإعلاني بنسبة 40%، وShein بنسبة 65% على أساس سنوي.

من جانبها، كشفت منصة Tech Buzz China أن الرسوم الجمركية بنسبة 50% تمثل نقطة التحوّل الحاسمة، إذ ستفقد عندها Temu ميزتها السعرية، ما يجعل استمرار تشغيلها بالسوق الأميركية أكثر صعوبة.

في موازاة ذلك، تواجه Shein تهديدًا بغرامة من الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 4% من مبيعاتها، ما يزيد من الضغوط التنظيمية والتجارية على المنصة الصينية التي تُعدّ من أبرز الفاعلين في سوق "الأزياء السريعة". (cnbc)

 
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