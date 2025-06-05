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إقتصاد

تقرير جديد.. استثمارات الطاقة العالمية تتجه إلى رقم قياسي في 2025

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:16
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توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصل الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على تقنيات الطاقة النظيفة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
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وذلك حسب التقرير السنوي الصادر من الوكالة، الخميس، حول الاستثمار العالمي في الطاقة.

أشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتقنيات تخزين الطاقة ستستحوذ على استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، أي ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.
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