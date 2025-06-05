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إقتصاد
تقرير جديد.. استثمارات الطاقة العالمية تتجه إلى رقم قياسي في 2025
Lebanon 24
05-06-2025
|
06:16
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توقعت
وكالة الطاقة الدولية
أن تصل
الاستثمارات العالمية
في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على تقنيات
الطاقة النظيفة
، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
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وذلك حسب التقرير السنوي الصادر من الوكالة، الخميس، حول الاستثمار العالمي في الطاقة.
أشار التقرير إلى أن
الطاقة المتجددة
، والطاقة النووية، وتقنيات تخزين الطاقة ستستحوذ على استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، أي ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.
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