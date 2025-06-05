تقرير جديد.. استثمارات الطاقة العالمية تتجه إلى رقم قياسي في 2025

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توقعت أن تصل في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على تقنيات ، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.وذلك حسب التقرير السنوي الصادر من الوكالة، الخميس، حول الاستثمار العالمي في الطاقة.أشار التقرير إلى أن ، والطاقة النووية، وتقنيات تخزين الطاقة ستستحوذ على استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، أي ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.