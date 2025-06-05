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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي: لتحديث اتفاقات التجارة الحرة بشكل شامل
Lebanon 24
05-06-2025
|
08:00
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قال مفوض التجارة في
الاتحاد الأوروبي
، ماروش شفتشوفيتش، إن جميع اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع التكتل تحتاج إلى تحديث شامل، نظرًا لأن التجارة الرقمية تطورت بوتيرة أسرع بكثير من بنود تلك الاتفاقات.
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وأوضح خلال
مؤتمر صحفي
عقد الخميس: "هناك مجالات وقطاعات جديدة لا تغطيها الاتفاقات التقليدية، لأن التجارة الرقمية لم تكن بتلك القوة عند توقيعها".
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