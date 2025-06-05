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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي: لتحديث اتفاقات التجارة الحرة بشكل شامل

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:00
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قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إن جميع اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع التكتل تحتاج إلى تحديث شامل، نظرًا لأن التجارة الرقمية تطورت بوتيرة أسرع بكثير من بنود تلك الاتفاقات.
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وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس: "هناك مجالات وقطاعات جديدة لا تغطيها الاتفاقات التقليدية، لأن التجارة الرقمية لم تكن بتلك القوة عند توقيعها".
 
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