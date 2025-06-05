قرب أعلى مستوى منذ عقد.. أسعار الفضة والبلاتين إلى ارتفاع

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حافظت أسعار الفضة على تداولها قرب أعلى مستوى في 13 عاماً، مدعومة باختراق فني دفع أيضاً بأسعار البلاتين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، ما يشير إلى تزايد شهية المستثمرين تجاه النفيسة المستخدمة في القطاع الصناعي.وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة بلغت 4.5% يوم الخميس ليصل إلى 36.06 دولار للأونصة، وهو الأعلى منذ شباط 2012، في حين قفز البلاتين بنسبة 4.8% متجاوزاً 1146 دولاراً للأونصة. واصلت الأسعار يوم الجمعة استقرارها قرب تلك القمم السعرية.جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزخم فني قوي يسود مجمع المعادن، إلى جانب تحسن في العوامل الأساسية؛ إذ ساهم الطلب القوي على الفضة الفعلية في ، والانتعاش في الطلب الصيني على البلاتين، في تعزيز موجة الصعود، بحسب مذكرة من نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة "إم كيه إس بامب" (MKS PAMP SA) ومقرها في .