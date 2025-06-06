تقلبات في أسواق آسيا

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تأرجحت الأسهم الآسيوية بين مكاسب وخسائر طفيفة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي قد تُسهم في توضيح المسار المقبل لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلستراجعت الأسهم في بنسبة 0.3%، وانخفضت الأسهم في البر للصين بنسبة 0.1%، بعد أن أجرى مكالمة هاتفية مع اتفقا خلالها على مواصلة المحادثات التجارية، من دون الإعلان عن خطوات ملموسة.واستقرت عوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد تراجعها في الجلسة السابقة. كما سجلت أسهم بعض المورّدين لشركة " " في انخفاضاً، وسط تصاعد الخلاف بين وإيلون . وانخفض العائد على السندات طويلة الأجل بمقدار 5 نقاط أساس، مواصلاً التراجع الذي بدأ الخميس.وامتنع المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور تقرير الوظائف الرئيسي، والذي قد يقدم إشارات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيتمكن من تلبية توقعات الأسواق بخفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025. (بلومبرغ)