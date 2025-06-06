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إقتصاد

تقلبات في أسواق آسيا

Lebanon 24
06-06-2025 | 03:17
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تأرجحت الأسهم الآسيوية بين مكاسب وخسائر طفيفة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي قد تُسهم في توضيح المسار المقبل لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
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تراجعت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 0.3%، وانخفضت الأسهم في البر الرئيسي للصين بنسبة 0.1%، بعد أن أجرى دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا خلالها على مواصلة المحادثات التجارية، من دون الإعلان عن خطوات ملموسة.

واستقرت عوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد تراجعها في الجلسة السابقة. كما سجلت أسهم بعض المورّدين لشركة "تسلا" في آسيا انخفاضاً، وسط تصاعد الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك. وانخفض العائد على السندات اليابانية طويلة الأجل بمقدار 5 نقاط أساس، مواصلاً التراجع الذي بدأ الخميس.

وامتنع المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور تقرير الوظائف الرئيسي، والذي قد يقدم إشارات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من تلبية توقعات الأسواق بخفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025. (بلومبرغ)
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