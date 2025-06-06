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إقتصاد
ارتفاع في أسعار الذهب.. إليكم الأرقام الجديدة
Lebanon 24
06-06-2025
|
03:22
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ارتفع
الذهب
يوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث طغت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة على التفاؤل الأولي بشأن مكالمة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع نظيره الصيني
شي جين بينغ
بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.
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ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,368.49 دولارًا للأونصة.
وحقق الذهب مكاسب بنسبة 2.5% خلال الأسبوع حتى الآن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في
الولايات المتحدة
0.5 بالمئة إلى 3391.40 دولار.
بالتوازي، أجرى
ترامب
وشي مكالمة هاتفية نادرة بين الزعيمين يوم الخميس، حيث تناولا التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول
المعادن
الحيوية، على الرغم من أن
القضايا
الرئيسية لا تزال دون حل.
وقال
تيم ووترر
، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "بدأ بعض الحماس الأولي للرغبة في المخاطرة في أعقاب مكالمة ترامب وشي في التلاشي، مما مكن الذهب من الارتفاع"، مضيفا أن تفاؤل ترامب غطى على البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة الأخيرة في وقت سابق. (بزنس لايف)
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