ارتفاع في أسعار الذهب.. إليكم الأرقام الجديدة

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ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,368.49 دولارًا للأونصة. ارتفع يوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث طغت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة على التفاؤل الأولي بشأن مكالمة الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,368.49 دولارًا للأونصة.

وحقق الذهب مكاسب بنسبة 2.5% خلال الأسبوع حتى الآن.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في 0.5 بالمئة إلى 3391.40 دولار.



بالتوازي، أجرى وشي مكالمة هاتفية نادرة بين الزعيمين يوم الخميس، حيث تناولا التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول الحيوية، على الرغم من أن الرئيسية لا تزال دون حل.



وقال ، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "بدأ بعض الحماس الأولي للرغبة في المخاطرة في أعقاب مكالمة ترامب وشي في التلاشي، مما مكن الذهب من الارتفاع"، مضيفا أن تفاؤل ترامب غطى على البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة الأخيرة في وقت سابق. (بزنس لايف)