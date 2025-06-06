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إقتصاد

لاغارد: سياستنا النقدية لها تأثير جيّد على الاقتصاد

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:58
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنّ "منطقة اليورو تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الآونة الأخيرة".
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وقالت لاغارد: "أرى أن سياستنا النقدية لها تأثير جيّد على الاقتصاد، وهو ما يظهر في النتائج الإيجابية التي يُحققها". (سكاي نيوز)
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