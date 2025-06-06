لاغارد: سياستنا النقدية لها تأثير جيّد على الاقتصاد

قالت رئيسة إنّ " تجتذب المزيد من في الآونة الأخيرة".

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وقالت لاغارد: "أرى أن سياستنا النقدية لها تأثير جيّد على الاقتصاد، وهو ما يظهر في النتائج الإيجابية التي يُحققها". (سكاي نيوز)