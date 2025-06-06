وسط مؤشرات على انحسار الخلاف بين ترامب وماسك.. سهم تسلا يتعافى

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عوضت أسهم خسائرها الفادحة وسط مؤشرات على انحسار الخلاف بين الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس الأميركي، ، مما حد من مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات السياسية المحتملة على شركة صناعة السيارات الكهربائية.وارتفع سهم تسلا 5% في بداية التعاملات. وذكر موقع بوليتيكو أنه من المتوقع أن يتحدث وترامب اليوم الجمعة، لكن مسؤولا في قال لوكالة إنه لا توجد خطط لإجراء اتصال.