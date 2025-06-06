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إقتصاد

بورصة موسكو تقفز بعد خفض الفائدة

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:15
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سجّل مؤشر بورصة موسكو الرئيسي ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الجمعة، مدفوعاً بقرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الأساسي.
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وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر MOEX، الذي يقيس أداء الأسهم المقوّمة بالروبل، بنسبة 1.27% ليصل إلى 2893.01 نقطة، بعدما تجاوز في وقت سابق حاجز 2900 نقطة للمرة الأولى منذ 19 أيار الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، ويعد أول خفض لسعر الفائدة منذ أيلول 2022.
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