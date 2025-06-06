بورصة موسكو تقفز بعد خفض الفائدة

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وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت ، صعد مؤشر MOEX، الذي يقيس أداء الأسهم المقوّمة بالروبل، بنسبة 1.27% ليصل إلى 2893.01 نقطة، بعدما تجاوز في وقت سابق حاجز 2900 نقطة للمرة الأولى منذ 19 أيار الماضي.وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، ويعد أول خفض لسعر الفائدة منذ أيلول 2022.