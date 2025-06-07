25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأول مرة منذ 3 سنوات... المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة!
Lebanon 24
07-06-2025
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفض
البنك المركزي
الروسي، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 20%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، وسط تراجع معدل التضخم وظهور مؤشرات على تأثر الاقتصاد بارتفاع تكلفة الاقتراض.
Advertisement
ووفقاً لوكالة "
بلومبرغ
"، جاء هذا القرار منسجماً مع توقعات خمسة محللين استطلعت آراءهم، فيما رجّح محلل واحد خفضاً بمقدار نقطتين مئويتين، وتوقع أربعة محللين بقاء الفائدة عند 21%.
وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية".
مواضيع ذات صلة
للمرة الثانية... البنك المركزي المصري يخفض الفائدة
Lebanon 24
للمرة الثانية... البنك المركزي المصري يخفض الفائدة
07/06/2025 20:51:23
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"المركزي" الياباني يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
Lebanon 24
"المركزي" الياباني يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو
07/06/2025 20:51:23
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نخفّض أسعار الفائدة
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نخفّض أسعار الفائدة
07/06/2025 20:51:23
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ سنتين... الدولار عند أدنى مستوياته أمام الروبل الروسي
Lebanon 24
لأول مرة منذ سنتين... الدولار عند أدنى مستوياته أمام الروبل الروسي
07/06/2025 20:51:23
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولار البلديات.. بـ1500 ليرة!
Lebanon 24
دولار البلديات.. بـ1500 ليرة!
11:43 | 2025-06-07
07/06/2025 11:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك اليابان يدرس تقليص وتيرة خفض مشتريات السندات.. وكالة تكشف!
Lebanon 24
بنك اليابان يدرس تقليص وتيرة خفض مشتريات السندات.. وكالة تكشف!
10:30 | 2025-06-07
07/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منتج واحد يستحوذ على 60% من صادرات مصر للإمارات... ما هو؟
Lebanon 24
منتج واحد يستحوذ على 60% من صادرات مصر للإمارات... ما هو؟
05:44 | 2025-06-07
07/06/2025 05:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الفيول العراقي".. فياض يردّ على وزير الطاقة
Lebanon 24
بشأن "الفيول العراقي".. فياض يردّ على وزير الطاقة
05:15 | 2025-06-07
07/06/2025 05:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون يشمل هؤلاء فقط ويعيد ملياري دولار... هل سيُسدَّد فرق القروض؟
Lebanon 24
قانون يشمل هؤلاء فقط ويعيد ملياري دولار... هل سيُسدَّد فرق القروض؟
05:00 | 2025-06-07
07/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دنيا بطمة تحدث ضجة في احدث ظهور لها
Lebanon 24
دنيا بطمة تحدث ضجة في احدث ظهور لها
14:06 | 2025-06-06
06/06/2025 02:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
01:12 | 2025-06-07
07/06/2025 01:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"
Lebanon 24
قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"
01:15 | 2025-06-07
07/06/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة قاسية من عون.. السقف عالي جداً
Lebanon 24
رسالة قاسية من عون.. السقف عالي جداً
01:30 | 2025-06-07
07/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات تصعيديّة بالغة الخطورة بعد غارات الضاحية واتصالات لمنع التدهور
Lebanon 24
معطيات تصعيديّة بالغة الخطورة بعد غارات الضاحية واتصالات لمنع التدهور
22:58 | 2025-06-06
06/06/2025 10:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:43 | 2025-06-07
دولار البلديات.. بـ1500 ليرة!
10:30 | 2025-06-07
بنك اليابان يدرس تقليص وتيرة خفض مشتريات السندات.. وكالة تكشف!
05:44 | 2025-06-07
منتج واحد يستحوذ على 60% من صادرات مصر للإمارات... ما هو؟
05:15 | 2025-06-07
بشأن "الفيول العراقي".. فياض يردّ على وزير الطاقة
05:00 | 2025-06-07
قانون يشمل هؤلاء فقط ويعيد ملياري دولار... هل سيُسدَّد فرق القروض؟
23:10 | 2025-06-06
قصف الضاحية... غارة "اقتصادية" بالنار تُسمم موسم الاصطياف
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
07/06/2025 20:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24