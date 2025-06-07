لأول مرة منذ 3 سنوات... المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة!

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ووفقاً لوكالة " "، جاء هذا القرار منسجماً مع توقعات خمسة محللين استطلعت آراءهم، فيما رجّح محلل واحد خفضاً بمقدار نقطتين مئويتين، وتوقع أربعة محللين بقاء الفائدة عند 21%.وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية".