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إقتصاد

لأول مرة منذ 3 سنوات... المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة!

Lebanon 24
07-06-2025 | 08:06
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خفض البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 20%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، وسط تراجع معدل التضخم وظهور مؤشرات على تأثر الاقتصاد بارتفاع تكلفة الاقتراض.
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ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، جاء هذا القرار منسجماً مع توقعات خمسة محللين استطلعت آراءهم، فيما رجّح محلل واحد خفضاً بمقدار نقطتين مئويتين، وتوقع أربعة محللين بقاء الفائدة عند 21%.


وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية".
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