قبيل المفاوضات مع أميركا.. الصين توافق على تصدير "معادن نادرة"

أعلنت موافقتها على بعض الطلبات لتصدير معادن أرضية نادرة، وذلك في خطوة قد تخفف من التوترات قبل المفاوضات التجارية المُرتقبة بين والصين.

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وأكدت الموافقة على الطلبات دون تحديد الدول أو الصناعات التي تشملها، فيما أشارت إلى طلب متنام على في صناعة الروبوتات والسيارات الكهربائية.

ويأتي التأكيد بعد أيام من تحدث الرئيسين الأميركي والصيني ، الذي قال بعده أنه "ينبغي ألا تكون هناك أسئلة متعلقة بتعقيدات المعادن النادرة".

ومن المقرر أن يلتقي وفدان من وواشنطن في المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية يوم غدٍ الاثنين.

وقالت " " في وقت سابق إن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة إلى أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية.

يُشار إلى أنَّ كانت أعلنت في وقت سابق أنها ستسرع إجراءات الموافقة للمصدرين المؤهلين من المعادن النادرة إلى . (rt)