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إقتصاد
قبيل المفاوضات مع أميركا.. الصين توافق على تصدير "معادن نادرة"
Lebanon 24
07-06-2025
|
23:00
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أعلنت
الصين
موافقتها على بعض الطلبات لتصدير معادن أرضية نادرة، وذلك في خطوة قد تخفف من التوترات قبل المفاوضات التجارية المُرتقبة بين
الولايات المتحدة
والصين.
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وأكدت
وزارة التجارة الصينية
الموافقة على الطلبات دون تحديد الدول أو الصناعات التي تشملها، فيما أشارت إلى طلب متنام على
المعادن
في صناعة الروبوتات والسيارات الكهربائية.
ويأتي التأكيد بعد أيام من تحدث الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والصيني
شي جين بينج
، الذي قال
ترامب
بعده أنه "ينبغي ألا تكون هناك أسئلة متعلقة بتعقيدات المعادن النادرة".
ومن المقرر أن يلتقي وفدان من
بكين
وواشنطن في
المملكة
المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية يوم غدٍ الاثنين.
وقالت "
رويترز
" في وقت سابق إن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة إلى أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية.
يُشار إلى أنَّ
وزارة التجارة
الصينية
كانت أعلنت في وقت سابق أنها ستسرع إجراءات الموافقة للمصدرين المؤهلين من المعادن النادرة إلى
أوروبا
.
(rt)
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