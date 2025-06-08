مرسيدس-بنز تسعى لتفادي حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبروكسل

Advertisement

رغم انخراطها غير الرسمي في المحادثات الجارية بين والاتحاد الأوروبي – التي تشمل أيضًا بي إم دبليو وفولكس فاغن – أكدت مرسيدس على لسان مديرها التنفيذي، أولا كالينيوس، أن السياسة التجارية هي من صلاحيات ، بينما يقتصر دور الشركات على تقديم المشورة والسيناريوهات المحتملة.خلفية الأزمةالولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية المستوردة، والاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات انتقامية. لكن مرسيدس تحذّر من أن هذه الحرب التجارية قد تضر بالصناعة والمستهلكين على حدّ سواء، خصوصًا في ظل ترابط سلاسل الإنتاج بين وأميركا.ويُشار إلى أن مصنع مرسيدس في ولاية ألاباما أنتج منذ عام 1997 أكثر من 4.5 مليون مركبة، ويُصدّر 60% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية. كما تُوظف الشركة آلاف العمال والمورّدين في الولايات المتحدة، في مؤشر واضح على عمق التشابك الاقتصادي عبر .تصريحات كالينيوس جاءت قبل ساعات من اللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي والمستشار الألماني فريدريش ميرز، في وقت تُحاول فيه برلين وبروكسل تجنب مواجهة اقتصادية شاملة مع ، خاصة في ظل اشتعال ملفات دولية شائكة كـحرب ومستقبل . (car buzz)