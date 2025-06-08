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إقتصاد

مرسيدس-بنز تسعى لتفادي حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبروكسل

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:23
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في ظل توتر تجاري متصاعد، تتحرك مرسيدس-بنز بهدوء خلف الكواليس للمساعدة في تفادي مواجهة جمركية حادة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكلّف قطاع السيارات مليارات الدولارات. إذ تسعى الشركة الألمانية العريقة إلى دعم التوصل إلى اتفاق "سيارة مقابل سيارة" يُعفي غالبية سياراتها، وعلى رأسها طراز GLC، من رسوم استيراد مرتفعة تلوح في الأفق.
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رغم انخراطها غير الرسمي في المحادثات الجارية بين البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي – التي تشمل أيضًا بي إم دبليو وفولكس فاغن – أكدت مرسيدس على لسان مديرها التنفيذي، أولا كالينيوس، أن السياسة التجارية هي من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، بينما يقتصر دور الشركات على تقديم المشورة والسيناريوهات المحتملة.

خلفية الأزمة
الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية المستوردة، والاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات انتقامية. لكن مرسيدس تحذّر من أن هذه الحرب التجارية قد تضر بالصناعة والمستهلكين على حدّ سواء، خصوصًا في ظل ترابط سلاسل الإنتاج بين أوروبا وأميركا.

ويُشار إلى أن مصنع مرسيدس في ولاية ألاباما أنتج منذ عام 1997 أكثر من 4.5 مليون مركبة، ويُصدّر 60% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية. كما تُوظف الشركة آلاف العمال والمورّدين في الولايات المتحدة، في مؤشر واضح على عمق التشابك الاقتصادي عبر الأطلسي.

تصريحات كالينيوس جاءت قبل ساعات من اللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرز، في وقت تُحاول فيه برلين وبروكسل تجنب مواجهة اقتصادية شاملة مع واشنطن، خاصة في ظل اشتعال ملفات دولية شائكة كـحرب أوكرانيا ومستقبل الناتو. (car buzz)
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