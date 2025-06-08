الشركات البريطانية الكبرى تستعد لحرب عالمية ثالثة

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تستعد الشركات الكبرى لانزلاق البلاد في مواجهة عسكرية كبرى أو حرب عالمية ثالثة، وذلك مع تصاعد وتيرة التهديدات التي تواجه القارة الأوروبية من جراء تصاعد الحرب بين وأوكرانيا.وكشف تقرير نشرته جريدة " تلغراف"، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الشركات البريطانية الكبرى بدأت بشكل متزايد وملحوظ تستعد وتطلب المشورة حول ما ينبغي عليها القيام به في حال دخول في حرب، أو في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة.قائد الدبابات السابق في الجيش جاستن كرامب، الذي يدير حالياً شركة "سيبيلين" للاستشارات الاستخباراتية والأمنية، قال للصحيفة إن عملاءه يتراوحون من سلسلة متاجر بريطانية كبرى إلى عمالقة التكنولوجيا في . وتقول "ديلي تلغراف" إن مهمة هذه الشركة هي تقديم المشورة للشركات الكبرى حول كيفية الاستجابة، ومع تصاعد التوترات، أصبح عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين يطلبون منه الاتصال السريع.