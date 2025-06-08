24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الشركات البريطانية الكبرى تستعد لحرب عالمية ثالثة
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الشركات
البريطانية
الكبرى لانزلاق البلاد في مواجهة عسكرية كبرى أو حرب عالمية ثالثة، وذلك مع تصاعد وتيرة التهديدات التي تواجه القارة الأوروبية من جراء تصاعد الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا.
Advertisement
وكشف تقرير نشرته جريدة "
ديلي
تلغراف"، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الشركات البريطانية الكبرى بدأت بشكل متزايد وملحوظ تستعد وتطلب المشورة حول ما ينبغي عليها القيام به في حال دخول
بريطانيا
في حرب، أو في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة.
قائد الدبابات السابق في الجيش
البريطاني
جاستن كرامب، الذي يدير حالياً شركة "سيبيلين" للاستشارات الاستخباراتية والأمنية، قال للصحيفة إن عملاءه يتراوحون من سلسلة متاجر بريطانية كبرى إلى عمالقة التكنولوجيا في
وادي السيليكون
. وتقول "ديلي تلغراف" إن مهمة هذه الشركة هي تقديم المشورة للشركات الكبرى حول كيفية الاستجابة، ومع تصاعد التوترات، أصبح عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين يطلبون منه الاتصال السريع.
مواضيع ذات صلة
شركة عالميّة شهيرة تستعدّ لتسريح آلاف الموظفين
Lebanon 24
شركة عالميّة شهيرة تستعدّ لتسريح آلاف الموظفين
09/06/2025 02:18:07
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الشركات الصينية تشحن سلعها إلى أميركا عبر دولة ثالثة لتجنب رسوم ترامب
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الشركات الصينية تشحن سلعها إلى أميركا عبر دولة ثالثة لتجنب رسوم ترامب
09/06/2025 02:18:07
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
09/06/2025 02:18:07
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث أميركا لأوكرانيا: إثارة روسيا لمخاوف من حرب عالمية ثالثة أمر مؤسف ومتهور
Lebanon 24
مبعوث أميركا لأوكرانيا: إثارة روسيا لمخاوف من حرب عالمية ثالثة أمر مؤسف ومتهور
09/06/2025 02:18:07
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس مجلس النواب يقلل من تأثير ماسك على إقرار قانون الميزانية
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب يقلل من تأثير ماسك على إقرار قانون الميزانية
16:50 | 2025-06-08
08/06/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تقدم المحادثات التجارية.. فريق التفاوض الأميركي يمدد زيارته للهند
Lebanon 24
مع تقدم المحادثات التجارية.. فريق التفاوض الأميركي يمدد زيارته للهند
16:24 | 2025-06-08
08/06/2025 04:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الدولة الأوروبيّة هي الأكثر إعتماداً على التجارة الخارجيّة
Lebanon 24
هذه الدولة الأوروبيّة هي الأكثر إعتماداً على التجارة الخارجيّة
08:54 | 2025-06-08
08/06/2025 08:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدءاً من الغدّ... مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتّحدة
Lebanon 24
بدءاً من الغدّ... مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتّحدة
07:33 | 2025-06-08
08/06/2025 07:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن
Lebanon 24
غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن
05:47 | 2025-06-08
08/06/2025 05:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
08:40 | 2025-06-08
08/06/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!
Lebanon 24
رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!
05:55 | 2025-06-08
08/06/2025 05:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:50 | 2025-06-08
رئيس مجلس النواب يقلل من تأثير ماسك على إقرار قانون الميزانية
16:24 | 2025-06-08
مع تقدم المحادثات التجارية.. فريق التفاوض الأميركي يمدد زيارته للهند
08:54 | 2025-06-08
هذه الدولة الأوروبيّة هي الأكثر إعتماداً على التجارة الخارجيّة
07:33 | 2025-06-08
بدءاً من الغدّ... مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتّحدة
05:47 | 2025-06-08
غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن
04:36 | 2025-06-08
نقيب يكشف كم سنة يحتاج لبنان لتأمين الكهرباء 24/24
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
09/06/2025 02:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24