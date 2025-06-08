مع تقدم المحادثات التجارية.. فريق التفاوض الأميركي يمدد زيارته للهند

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قالت مصادر مطلعة، إن فريقًا تجاريًا أميركيًا موجودًا حاليًا في لإجراء مفاوضات، قد مدّد زيارته، في إشارة إلى أن المحادثات تحرز تقدمًا قبل موعد نهائي في يوليو.وأضافت المصادر التي طلبت عدم هويتها لأن المعلومات ليست علنية، أن الفريق الذي كان من المقرر أن يعقد محادثات مع المسؤولين الهنود في 5 و6 حزيران، سيبقى الآن حتى يوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات.قدرت المصادر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن معظم خلال أسبوع، بحسب تقرير لـ" " اطلعت عليه "العربية Business".