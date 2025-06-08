Advertisement

إقتصاد

مع تقدم المحادثات التجارية.. فريق التفاوض الأميركي يمدد زيارته للهند

Lebanon 24
08-06-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1372272-638850219181571180.jpg
Doc-P-1372272-638850219181571180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر مطلعة، إن فريقًا تجاريًا أميركيًا موجودًا حاليًا في الهند لإجراء مفاوضات، قد مدّد زيارته، في إشارة إلى أن المحادثات تحرز تقدمًا قبل موعد نهائي في يوليو.
Advertisement

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، أن الفريق الذي كان من المقرر أن يعقد محادثات مع المسؤولين الهنود في 5 و6 حزيران، سيبقى الآن حتى يوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات.

قدرت المصادر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن معظم القضايا خلال أسبوع، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ " اطلعت عليه "العربية Business".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يمدد بقاء فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة يوماً إضافياً
lebanon 24
09/06/2025 02:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع مع تمديد ترامب لمهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
09/06/2025 02:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: المحادثات التجارية مع واشنطن تستمر بوتيرة سريعة وستارمر يقدم تحديثا اليوم
lebanon 24
09/06/2025 02:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تصعد بعد تمديد ترامب المفاوضات التجارية مع أوروبا
lebanon 24
09/06/2025 02:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:50 | 2025-06-08
13:22 | 2025-06-08
08:54 | 2025-06-08
07:33 | 2025-06-08
05:47 | 2025-06-08
04:36 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24