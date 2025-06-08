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إقتصاد
مع تقدم المحادثات التجارية.. فريق التفاوض الأميركي يمدد زيارته للهند
Lebanon 24
08-06-2025
|
16:24
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قالت مصادر مطلعة، إن فريقًا تجاريًا أميركيًا موجودًا حاليًا في
الهند
لإجراء مفاوضات، قد مدّد زيارته، في إشارة إلى أن المحادثات تحرز تقدمًا قبل موعد نهائي في يوليو.
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وأضافت المصادر التي طلبت عدم
الكشف عن
هويتها لأن المعلومات ليست علنية، أن الفريق الذي كان من المقرر أن يعقد محادثات مع المسؤولين الهنود في 5 و6 حزيران، سيبقى الآن حتى يوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات.
قدرت المصادر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن معظم
القضايا
خلال أسبوع، بحسب تقرير لـ"
بلومبرغ
" اطلعت عليه "العربية Business".
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