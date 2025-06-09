قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين.. أسعار النفط تتشبث بمكاسبها

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حافظت أسعار على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي في المعاملات المبكرة الاثنين مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية بين والصين في في وقت لاحق من اليوم.وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.47 دولار للبرميل. وجرى تداول خام غرب الوسيط الأميركي بارتفاع سنت واحد عند 64.59 دولار.دعمت احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسعار، إذ من المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي مع نظرائهم في لندن، اليوم الاثنين، في أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق " ".