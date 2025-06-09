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إقتصاد
قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين.. أسعار النفط تتشبث بمكاسبها
Lebanon 24
09-06-2025
|
01:10
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حافظت أسعار
النفط
على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي في المعاملات المبكرة
من اليوم
الاثنين مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية بين
الولايات المتحدة
والصين في
لندن
في وقت لاحق من اليوم.
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وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.47 دولار للبرميل. وجرى تداول خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي بارتفاع سنت واحد عند 64.59 دولار.
دعمت احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسعار، إذ من المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي
دونالد ترامب
مع نظرائهم في لندن، اليوم الاثنين، في أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق "
رويترز
".
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