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إقتصاد
محادثات تجارية بين أميركا والصين اليوم في لندن
Lebanon 24
09-06-2025
|
04:04
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يعقد مسؤولون كبار من
الولايات المتحدة
والصين محادثات في
لندن
اليوم الاثنين بهدف نزع فتيل التوتر التجاري الذي اتسع نطاقه بين القوتين العظميين في الأسابيع الماضية وتجاوز الرسوم الجمركية المضادة إلى فرض قيود تصديرية على سلع ومكونات رئيسية لسلاسل التوريد العالمية.
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وفي موقع في لندن لم يتم الكشف عنه بعد، سيسعى الجانبان إلى إعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في
جنيف
إلى مساره الصحيح. وكان هذا الاتفاق قد قاد لخفض التوتر بين البلدين لفترة وجيزة وتسبب في حالة من الارتياح بين المستثمرين الذين تكبدوا العناء لأشهر بسبب سلسلة الأوامر التي يعلنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لفرض رسوم جمركية منذ عودته إلى
البيت الأبيض
في كانون الثاني.
وقال متحدث باسم الحكومة
البريطانية
أمس الأحد "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في
بريطانيا
يوم الاثنين..إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
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