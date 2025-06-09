الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% في الربع الأول من 2025

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نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك بدعم ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.ووفقا لتقديرات للاحصاء الصادرة اليوم الاثنين، فقد سجلت الأنشطة الحكومية نموا سنويا بنسبة 3.2% خلال الربع ذاته، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 0.5%.تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2025، حيث ساهمت بمقدار 2.8%، كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيا بمقدار 0.5% و0.2% على التوالي.بينما ساهمت الأنشطة النفطية بشكل سلبي في النمو بمقدار 0.1%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من 2024.ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 3.1% خلال نيسان الماضي على أساس سنوي، مدعوما بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر.