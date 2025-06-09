سفينة سياحية ضخمة تصل مصر

Advertisement

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية “AROYA” من ميناء سفاجا، حيث رست عند الرصيف في الساعة الثامنة الاثنين.وحملت السفينة، التي ترفع المالطي، 2351 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 1500 فرد. ويبلغ طول السفينة 303 أمتار، ويصل غاطسها إلى 8.5 متر، ومن المقرر أن تغادر متجهة إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران 2025.جاء استقبال السفينة في إطار جهود لقناة السويس لتعزيز السياحة البحرية، ودورها في تحويل الموانئ التابعة لها إلى مركز إقليمي للسياحة والخدمات البحرية واللوجستية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي بين والمتوسط، فضلًا عن عمليات التطوير المستمرة لتعزيز كفاءتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.ويأتي هذا الاستقبال تزامنًا مع احتفالات المبارك، مما يُبرز جاهزية الموانئ العاملة بالمنطقة للتعامل بكفاءة خلال فترات الذروة والأعياد. (روسيا اليوم)