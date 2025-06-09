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إقتصاد

سفينة سياحية ضخمة تصل مصر

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:39
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استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية “AROYA” القادمة من ميناء سفاجا، حيث رست عند الرصيف في الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين.
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وحملت السفينة، التي ترفع العلم المالطي، 2351 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 1500 فرد. ويبلغ طول السفينة 303 أمتار، ويصل غاطسها إلى 8.5 متر، ومن المقرر أن تغادر متجهة إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران 2025.
جاء استقبال السفينة في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز السياحة البحرية، ودورها في تحويل الموانئ التابعة لها إلى مركز إقليمي للسياحة والخدمات البحرية واللوجستية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي بين البحر الأحمر والمتوسط، فضلًا عن عمليات التطوير المستمرة لتعزيز كفاءتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
ويأتي هذا الاستقبال تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، مما يُبرز جاهزية الموانئ العاملة بالمنطقة للتعامل بكفاءة خلال فترات الذروة والأعياد. (روسيا اليوم)
 
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