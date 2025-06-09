القاهرة تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا

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أكد الفريق ، والنقل المصري، إطلاق استراتيجية وطنية لدعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر.وتتضمن حوافز قوية للمصنعين المحليين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو النقل النظيف وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامي المصري في برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، حيث أشار إلى أن الدولة أعدت برنامجا لتحفيز الشركات على إنتاج السيارات الكهربائية، موضحا أن كل شركة تنتج ألف سيارة كهربائية ستتمتع بحوافز خاصة، دون تفاصيلها.كما أعلن أن الحكومة ستقدم أراضي مجانًا في "المنطقة أ" لكل شركة تصل إنتاجيتها إلى 10 آلاف سيارة كهربائية، كدعم مباشر لتخفيف الأعباء الاستثمارية والتشجيع على التوسع في التصنيع.وكشف الوزير عن وجود أكثر من 5 شركات تعمل حاليا في مجال إنتاج السيارات الكهربائية بمصر، مما يعكس بداية حقيقية لانطلاق هذا القطاع الواعد، مدعوما بالجهود الحكومية لتعزيز الصناعة المحلية ودفع النمو الاقتصادي.(روسيا اليوم)