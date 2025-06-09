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إقتصاد
القاهرة تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا
Lebanon 24
09-06-2025
|
15:00
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أكد الفريق
كامل الوزير
،
وزير الصناعة
والنقل المصري، إطلاق استراتيجية وطنية لدعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
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وتتضمن
الاستراتيجية الوطنية
حوافز قوية للمصنعين المحليين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو النقل النظيف وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامي المصري
أحمد موسى
في برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، حيث أشار إلى أن الدولة أعدت برنامجا لتحفيز الشركات على إنتاج السيارات الكهربائية، موضحا أن كل شركة تنتج ألف سيارة كهربائية ستتمتع بحوافز خاصة، دون
الكشف عن
تفاصيلها.
كما أعلن أن الحكومة ستقدم أراضي مجانًا في "المنطقة أ" لكل شركة تصل إنتاجيتها إلى 10 آلاف سيارة كهربائية، كدعم مباشر لتخفيف الأعباء الاستثمارية والتشجيع على التوسع في التصنيع.
وكشف الوزير عن وجود أكثر من 5 شركات تعمل حاليا في مجال إنتاج السيارات الكهربائية بمصر، مما يعكس بداية حقيقية لانطلاق هذا القطاع الواعد، مدعوما بالجهود الحكومية لتعزيز الصناعة المحلية ودفع النمو الاقتصادي.
(روسيا اليوم)
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