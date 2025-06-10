خفض تصنيف سهم "تسلا" مرتين في ظل الخلاف بين ترامب وماسك

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خفضت شركتان للوساطة والاستشارات المالية تصنيف سهم شركة " " اليوم الاثنين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة في سوق المال الأميركية بشأن مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية، عقب الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين الرئيس التنفيذي ومالك حصة الأغلبية فيها والرئيس الأميركي .وخفضت شركتا "أرجوس ريسيرش" و" " تصنيف سهم الشركة من تصنيف "يوصي بشرائه" إلى درجة "حيازته"، ما عزز التقديرات بأنه أقل أسهم الشركات الكبرى شعبية بين المحللين.وانخفض سعر سهم شركة "تسلا" بنسبة 1.6% قبل بدء التداول الرسمي في اليوم، وفق وكالة "د ب أ".