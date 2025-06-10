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إقتصاد

خفض تصنيف سهم "تسلا" مرتين في ظل الخلاف بين ترامب وماسك

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:22
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خفضت شركتان للوساطة والاستشارات المالية تصنيف سهم شركة "تسلا" اليوم الاثنين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة في سوق المال الأميركية بشأن مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية، عقب الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين الرئيس التنفيذي ومالك حصة الأغلبية فيها إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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وخفضت شركتا "أرجوس ريسيرش" و"بيرد" تصنيف سهم الشركة من تصنيف "يوصي بشرائه" إلى درجة "حيازته"، ما عزز التقديرات بأنه أقل أسهم الشركات الكبرى شعبية بين المحللين.

وانخفض سعر سهم شركة "تسلا" بنسبة 1.6% قبل بدء التداول الرسمي في بورصة وول ستريت اليوم، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
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