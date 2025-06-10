النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

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ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.وبحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولار للبرميل. غرب الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من نيسان في وقت سابق من الجلسة.وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 نيسان، مدعوما باحتمال توصل وبكين إلى اتفاق تجاري، وفقًا لـ " ".