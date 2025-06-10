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إقتصاد

النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:21
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.
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وبحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 نيسان، مدعوما باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري، وفقًا لـ "رويترز".
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