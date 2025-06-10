وسط ترقب المحادثات التجارية بين أميركا والصين.. تراجع في أسعار الذهب

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انخفض اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية بين والصين في .وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولار.تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على الأرضية النادرة، وفقًا لـ " ".