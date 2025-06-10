26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط ترقب المحادثات التجارية بين أميركا والصين.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
10-06-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض
الذهب
اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية بين
الولايات المتحدة
والصين في
لندن
.
Advertisement
وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش،
نزل الذهب
في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولار.
تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين
الأميركيين
والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على
المعادن
الأرضية النادرة، وفقًا لـ "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
10/06/2025 11:40:21
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
10/06/2025 11:40:21
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
Lebanon 24
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
10/06/2025 11:40:21
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسعار النفط وسط ترقب قرار "أوبك+" هذا الأسبوع
Lebanon 24
تراجع أسعار النفط وسط ترقب قرار "أوبك+" هذا الأسبوع
10/06/2025 11:40:21
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استقرار في أسعار البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
استقرار في أسعار البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟
03:19 | 2025-06-10
10/06/2025 03:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشغال الفندقي لامس الـ 80 %.. أمرٌ واحد يُقلق أصحاب المؤسسات السياحية
Lebanon 24
الإشغال الفندقي لامس الـ 80 %.. أمرٌ واحد يُقلق أصحاب المؤسسات السياحية
02:45 | 2025-06-10
10/06/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
02:21 | 2025-06-10
10/06/2025 02:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خفض تصنيف سهم "تسلا" مرتين في ظل الخلاف بين ترامب وماسك
Lebanon 24
خفض تصنيف سهم "تسلا" مرتين في ظل الخلاف بين ترامب وماسك
01:22 | 2025-06-10
10/06/2025 01:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الروبل الروسي
Lebanon 24
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الروبل الروسي
23:00 | 2025-06-09
09/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
05:21 | 2025-06-09
09/06/2025 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
14:15 | 2025-06-09
09/06/2025 02:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
06:27 | 2025-06-09
09/06/2025 06:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
15:04 | 2025-06-09
09/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن باميلا الكيك: "ما عم حبّها"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن باميلا الكيك: "ما عم حبّها"
06:53 | 2025-06-09
09/06/2025 06:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:19 | 2025-06-10
استقرار في أسعار البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟
02:45 | 2025-06-10
الإشغال الفندقي لامس الـ 80 %.. أمرٌ واحد يُقلق أصحاب المؤسسات السياحية
02:21 | 2025-06-10
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
01:22 | 2025-06-10
خفض تصنيف سهم "تسلا" مرتين في ظل الخلاف بين ترامب وماسك
23:00 | 2025-06-09
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الروبل الروسي
15:00 | 2025-06-09
القاهرة تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
10/06/2025 11:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24