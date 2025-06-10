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إقتصاد

وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع

Lebanon 24
10-06-2025 | 08:19
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انخفض الذهب مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية، بين الولايات المتحدة والصين في لندن.
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ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولار للأونصة. 

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولار.

وتتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على المعادن الأرضية النادرة.
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