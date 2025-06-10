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إقتصاد
وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع
Lebanon 24
10-06-2025
|
08:19
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انخفض
الذهب
مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية، بين
الولايات المتحدة
والصين في
لندن
.
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ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولار للأونصة.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولار.
وتتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين
الأميركيين
والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على
المعادن
الأرضية النادرة.
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