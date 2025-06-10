وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع

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انخفض مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية، بين والصين في .ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3311.16 دولار للأونصة.كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3330.90 دولار.وتتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على الأرضية النادرة.