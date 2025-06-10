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إقتصاد

رداً على العقوبات الغربية... موسكو تمدد حظر بيع النفط حتى نهاية 2025

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:17
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مددت روسيا العمل بالمرسوم الرئاسي المتعلّق بالإجراءات المضادة لسقف السعر الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي، وذلك لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2025.
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وجاء القرار في مرسوم وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، وينصّ على حظر بيع النفط ومشتقاته للجهات التي تعتمد سقفاً سعرياً يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط الروسي.

 

وقبل ذلك تحدثت تقارير إعلامية عن نية المفوضية الأوروبية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا، وحظر استخدام البنية التحتية لـ"السيل الشمالي".


كما تخطط المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات جديدة تستهدف: البنوك الروسية والسفن المرتبطة بروسيا.
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