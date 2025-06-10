رداً على العقوبات الغربية... موسكو تمدد حظر بيع النفط حتى نهاية 2025

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وجاء القرار في مرسوم وقّعه الرئيس ، الثلاثاء، وينصّ على حظر بيع ومشتقاته للجهات التي تعتمد سقفاً سعرياً يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط الروسي.وقبل ذلك تحدثت تقارير إعلامية عن نية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا، وحظر استخدام البنية التحتية لـ" ".كما تخطط المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات جديدة تستهدف: البنوك الروسية والسفن المرتبطة .