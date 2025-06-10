Advertisement

إقتصاد

في الصيف فقط… منتج يتحول إلى تجارة رابحة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-06-2025 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1373230-638851904141138354.jpg
Doc-P-1373230-638851904141138354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع دخول فصل الصيف، لا تقتصر التغيّرات على الطقس فحسب، بل تمتد لتشمل الأسواق أيضًا، حيث يشهد زيت البحر إقبالًا واسعًا في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الساحلية منها. هذا المنتج، المعروف باستخدامه لاكتساب لون صيفي برونزي، أصبح من الأساسيات لدى الكثيرين في الموسم الحار.
Advertisement
ومع ازدياد الطلب عليه، سجّل الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، ما أثار استياء العديد من المستهلكين.
تقول سيدة من بيروت: “اعتدنا شراء زيت البحر بسعر مناسب، أما اليوم فقد تضاعف ثمنه، وأصبح من الصعب الحصول على النوع النقي الجيد".
ويضيف أحد البائعين في سوق صيدا: “الطلب كبير جدًا، لكن الكمية محدودة، وبعض الأنواع مستوردة بأسعار مرتفعة".
يرى بعض التجار أن هذا الارتفاع طبيعي بسبب الطلب الموسمي، في حين يعتبره الزبائن استغلالًا لا مبرر له، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومع ارتفاع حرارة الطقس وحرارة الأسعار، يبقى المستهلك بين خيارَي الحفاظ على روتينه الصيفي أو البحث عن بدائل توازن بين الجودة والسعر.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: الاتفاق الأميركي الأوكراني يعتبر صفقة رابحة لكلا الجانبين
lebanon 24
11/06/2025 01:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: الحروب التجارية لا رابح فيها وستضر كافة الأطراف
lebanon 24
11/06/2025 01:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جردة حساب: هؤلاء الرابحون والخاسرون
lebanon 24
11/06/2025 01:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بلدية جزين هي للرابح والخاسر في الانتخابات البلدية
lebanon 24
11/06/2025 01:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رادار لبنان24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-06-10
13:17 | 2025-06-10
13:17 | 2025-06-10
12:12 | 2025-06-10
12:01 | 2025-06-10
11:53 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24