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إقتصاد
قناة بنما تواجه اختبار الاستدامة
Lebanon 24
10-06-2025
|
23:00
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قالت
هيئة قناة بنما
، إن عدد السفن التي عبرت القناة انخفض إلى 31.4 سفينة يومياً في المتوسط خلال أيار من 34 سفينة يوميا في الشهر السابق، وذلك مع إجراء القناة صيانة مزمعة في أحد الأهوسة.
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وشهدت القناة، وهي ثاني أكثر الممرات المائية بين المحيطات ازدحاماً عالمياً، زيادة في حركة السفن منذ العام الماضي عندما رفعت قيود المرور المتعلقة بالجفاف الشديد، لكنها لا تزال تسمح بأقل من 36 إذن عبور في اليوم الواحد.
وفي الفترة من 27 إلى 31 أيار، جففت القناة غرفة أحد أهوستها، مما أدى إلى إغلاق
الممر الغربي
مؤقتا. وقالت هيئة قناة بنما إن الممر الشرقي ظل يعمل.
وأظهرت بيانات
هيئة القناة
أن 973 سفينة في المجمل مرت عبر الممر المائي في أيار، وهو أقل من 1021 سفينة في الشهر السابق ولكنه تجاوز حاجز 805 سفن التي عبرت في الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت التقارير السنوية للقناة أنه في السنة المالية المنتهية في أيلول 2024، سجلت القناة انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في إيرادات رسوم العبور إلى 3.18 مليار دولار في ظل الجفاف. أما في السنوات المالية المنتهية بين عامي 2020 و2023، فقد ارتفعت إيرادات القناة من رسوم العبور بنسبة 26 بالمئة تقريبا إلى 3.35 مليار دولار. (العين)
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