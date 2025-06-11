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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:57
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تقييم الأسواق لنتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين، في وقت يشهد ضعفاً في الطلب الصيني على الخام، إلى جانب زيادة في إنتاج تحالف "أوبك+".
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.16% لتسجّل 66.76 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو طفيف 0.08% إلى 64.92 دولاراً للبرميل.

وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد أعلن أمس الثلاثاء، في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، أن الجانبين الأميركي والصيني توصلا إلى إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة، ومعالجة قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات.

وأضاف لوتنيك أنه سيتم عرض نتائج المحادثات على الرئيس ترامب قبل اعتمادها رسمياً. (CNBC)
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