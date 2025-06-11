أسعار النفط تتراجع

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تراجعت أسعار في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تقييم الأسواق لنتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين، في وقت يشهد ضعفاً في الطلب الصيني على الخام، إلى جانب زيادة في إنتاج تحالف "أوبك+".وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.16% لتسجّل 66.76 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي بنحو طفيف 0.08% إلى 64.92 دولاراً للبرميل.وكان الأميركي قد أعلن أمس الثلاثاء، في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في ، أن الجانبين الأميركي والصيني توصلا إلى إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة، ومعالجة قيود التصدير الأرضية النادرة والمغناطيسات.وأضاف لوتنيك أنه سيتم عرض نتائج المحادثات على قبل اعتمادها رسمياً. (CNBC)