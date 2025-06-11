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إقتصاد
تراجع في أسعار الذهب.. إليكم الارقام الجديدة
Lebanon 24
11-06-2025
|
01:12
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انخفضت أسعار
الذهب
قليلاً، الثلاثاء، حيث راقب المتداولون عن كثب المحادثات الأميركية
الصينية
، والتي قد تُسهم نتائجها في تهدئة التوترات التجارية وتعزيز الاقتصاد العالمي، مما يُقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زاد ارتفاع الدولار الأمريكي من الضغوط.
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انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3.324.55 دولار للأونصة.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على انخفاض بنسبة 0.3% عند 3.343.40 دولار. (CNBC)
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