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إقتصاد

تراجع في أسعار الذهب.. إليكم الارقام الجديدة

Lebanon 24
11-06-2025 | 01:12
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انخفضت  أسعار الذهب قليلاً، الثلاثاء، حيث راقب المتداولون عن كثب المحادثات الأميركية الصينية، والتي قد تُسهم نتائجها في تهدئة التوترات التجارية وتعزيز الاقتصاد العالمي، مما يُقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زاد ارتفاع الدولار الأمريكي من الضغوط.
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انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3.324.55 دولار للأونصة. 

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على انخفاض بنسبة 0.3% عند 3.343.40 دولار. (CNBC)
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