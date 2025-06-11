تراجع في أسعار الذهب.. إليكم الارقام الجديدة

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انخفضت أسعار قليلاً، الثلاثاء، حيث راقب المتداولون عن كثب المحادثات الأميركية ، والتي قد تُسهم نتائجها في تهدئة التوترات التجارية وتعزيز الاقتصاد العالمي، مما يُقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زاد ارتفاع الدولار الأمريكي من الضغوط.انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3.324.55 دولار للأونصة.واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على انخفاض بنسبة 0.3% عند 3.343.40 دولار. (CNBC)