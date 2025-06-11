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إقتصاد

في بلد أوروبي.. أزمة اسعار وتراجع الإقبال على شراء بوالص التأمين

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:40
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شهد قطاع التأمين الصحي في أيرلندا تراجعًا ملحوظًا في الإقبال على شراء بوالص التأمين، وفقًا لأرقام جديدة أصدرتها هيئة التأمين الصحي (HIA). وبيّنت الهيئة أن 7318 شخصًا فقط أقدموا على شراء بوليصة تأمين صحي خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2025، مقارنة بـ13633 شخصًا في الربع الثالث من العام الماضي، في مؤشر واضح على تباطؤ الطلب.
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ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى ارتفاع أسعار التأمين الصحي، ما دفع العديد من الأفراد إلى إعادة النظر في قراراتهم، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وتشير البيانات إلى أن متوسط سعر بوليصة التأمين الصحي بلغ في نيسان نحو 1740 يورو، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12.2%، أي ما يعادل نحو 146 يورو. غير أن الهيئة عادت وأكدت أن المتوسط الفعلي للأسعار ارتفع في الآونة الأخيرة إلى 1929 يورو سنويًا، بزيادة تقارب 200 يورو مقارنة بمعدل عام 2024.

وتعزز هذه الأرقام القلق من تراجع النمو في سوق التأمين الصحي، رغم بقاء عدد المستفيدين عند مستوى مرتفع نسبيًا، حيث يتمتع ما يزيد قليلاً عن 2.5 مليون شخص بتغطية تأمين صحي خاص. غير أن الزيادة في التكاليف أثّرت بشكل خاص على الفئات الأكبر سنًا، إذ يدفع من تجاوزوا سن 65 عامًا نحو 44% أكثر من المعدل العام، نظرًا لارتفاع تكاليف العمليات الجراحية، لا سيما في مجال العظام مثل استبدال مفصل الورك أو الركبة.

وفي ظل وجود 342 خطة تأمينية مطروحة في السوق، بينها أربع خطط جديدة أُضيفت في الربع الأخير، تُظهر البيانات أن النمو في عدد المشتركين يشهد تباطؤًا، إذ لم تتجاوز نسبة الزيادة في التغطية 1.3% بين عامي 2023 و2024. كما سُجّل تراجع لافت في عدد الأطفال المؤمن عليهم بنسبة 21.6% مقارنة بنسبة تجاوزت 23% في عام 2019.

رئيس هيئة التأمين الصحي، براين لي، اعتبر أن التأمين الصحي لا يزال منتجًا شائعًا يقتنيه نحو نصف سكان البلاد، لكنه حذّر من أن الأسعار المرتفعة قد تُقيد النمو في السوق مستقبلاً، وقال: "مع متوسط تكلفة يصل إلى نحو 2000 يورو، فإن كثيرين قد يعزفون عن شراء التأمين الصحي بسبب الضغوط المالية أو عوامل أخرى".

ودعا لي المواطنين إلى مراجعة خططهم التأمينية والاستفادة من فرص التوفير عبر التسوق والمقارنة، خاصة مع اقتراب موسم تجديد البوالص في يوليو. وأوصى بالبحث عن خطط ذات مبلغ إضافي أعلى، أو تقليص التغطية لبعض الفوائد غير المستخدمة، باعتبارها وسائل فعالة لخفض التكاليف دون التضحية بالحماية الصحية الأساسية. (business plus)
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