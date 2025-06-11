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إقتصاد
"فضيحة مالية".. مصارف بارزة دفعت للمفصولين من مدرائها مبالغ كبيرة جدّاً
Lebanon 24
11-06-2025
|
05:09
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كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن أكبر المصارف في
دول الاتحاد الأوروبي
دفعت أكثر من 1.1 مليار
يورو
مستحقات نهاية خدمة للمدراء التنفيذيين المفصولين بين 2018 و2024.
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ووفقا للصحيفة
البريطانية
فقد تم ذلك في إطار عمليات إعادة الهيكلة الواسعة التي شهدها القطاع المصرفي.
وأبرزت البيانات أن أكثر من نصف هذه المدفوعات تركزت في مصرفي "
دويتشه بنك
" و"إتش إس بي سي"، حيث تعكس هذه المستحقات الضخمة "حجم التحولات الجذرية التي يمرّ بها القطاع المصرفي لتكييف هياكله مع متطلبات السوق المتغيرة".
وكما أشار التقرير، فإن عمليات إعادة الهيكلة غالبا ما تستهدف النخبة الإدارية
العليا
لتحقيق أقصى قدر من خفض التكاليف. (روسيا اليوم)
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