"فضيحة مالية".. مصارف بارزة دفعت للمفصولين من مدرائها مبالغ كبيرة جدّاً

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كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن أكبر المصارف في دفعت أكثر من 1.1 مليار مستحقات نهاية خدمة للمدراء التنفيذيين المفصولين بين 2018 و2024.ووفقا للصحيفة فقد تم ذلك في إطار عمليات إعادة الهيكلة الواسعة التي شهدها القطاع المصرفي.وأبرزت البيانات أن أكثر من نصف هذه المدفوعات تركزت في مصرفي " " و"إتش إس بي سي"، حيث تعكس هذه المستحقات الضخمة "حجم التحولات الجذرية التي يمرّ بها القطاع المصرفي لتكييف هياكله مع متطلبات السوق المتغيرة".وكما أشار التقرير، فإن عمليات إعادة الهيكلة غالبا ما تستهدف النخبة الإدارية لتحقيق أقصى قدر من خفض التكاليف. (روسيا اليوم)