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إقتصاد

أمين عام "أوبك": نمو الطلب على النفط سيظلّ قويّاً

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:10
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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، إنّ "نمو الطلب على النفط سيظلّ قويّاً على مدى عقدين ونصف العقد مع زيادة عدد سكان العالم".
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وتتوقع المنظمة زيادة 24% في احتياجات العالم من الطاقة، بداية من الآن وحتى عام 2050، على أن يتجاوز الطلب على النفط 120 مليون برميل يوميّاً خلال تلك الفترة. (العربية)

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