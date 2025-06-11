أمين عام "أوبك": نمو الطلب على النفط سيظلّ قويّاً

قال لمنظمة البلدان المصدرة للبترول " " ، إنّ "نمو الطلب على سيظلّ قويّاً على مدى عقدين ونصف العقد مع زيادة عدد سكان العالم".

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وتتوقع المنظمة زيادة 24% في احتياجات العالم من الطاقة، بداية من الآن وحتى عام 2050، على أن يتجاوز الطلب على النفط 120 مليون برميل يوميّاً خلال تلك الفترة. (العربية)



